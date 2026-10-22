В середине октября Наталья Водянова прилетела в Алматы на форум Be Woman Asia 2026. Там 44-летняя модель обратилась к российским женщинам — с советом, который, по ее собственному признанию, ей самой дался непросто.
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