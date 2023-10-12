С понедельника в России появятся новые деньги

Зачем Центробанк и Гознак запускают новые деньги раньше, чем обещали? Верить чиновнику — дело неблагодарное… Но что же такое случилось, что им пришлось напрячься и выпустить в оборот новые деньги с опережением графика? Ответов здесь несколько и не все они лежат на поверхности.