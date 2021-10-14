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Jiji: 951 человек намерен идти на выборы в нижнюю палату парламента Японии

Jiji: 951 человек намерен идти на выборы в нижнюю палату парламента Японии

Баллотироваться в нижнюю палату парламента Японии намерен 951 человек, показал опрос, проведенный информационным агентством Jiji Press, 14 октября сообщается на сайте агентства.

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