Минцифры предложило ввести совмещенный госэкзамен по информатике и физике

Вопрос прорабатывается с другими заинтересованными ведомствами В России может появиться новый государственный экзамен – проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике предложили в Минцифры.
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