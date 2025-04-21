Эксперт объяснил, почему добиться бесплатного ремонта у дилера теперь сложнее

Гарантия всегда была весомым плюсом покупки нового автомобиля, а не поддержанного. Гарантийный ремонт воспринимался как что-то само собой разумеющееся, однако с 2025 года владельцы машин стали понимать, что эти самые гарантии остались только на бумаге.
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