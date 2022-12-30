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Экс-игрок «Вашингтона» и «Куньлуня» Смит-Пелли завершил карьеру. Он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году

30-летний Деванте Смит-Пелли объявил о завершении профессиональной карьеры. Канадский хоккеист был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2010 во втором раунде под общим 42-м номером.

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