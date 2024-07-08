Вильфанд спрогнозировал сильную жару с грозами и ливнями на Кубани

В регионе останется повышенная температура воздуха. К ней прибавятся недолговременные ливни.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал интервью ТАСС, в котором рассказал о погоде в Южном федеральном округе.
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