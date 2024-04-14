NASA собирается испытать новый солнечный парус в космосе

Солнечный парус в космосе, концепт / © NASA / Aero Animation / Ben Schweighart Основная задачи миссии — испытать композитные мачты из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая.
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