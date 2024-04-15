"Газпром межрегионгаз" продолжает цифровизацию поставок газа абонентам

Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели стратегическую сессию по внедрению и развитию Единого пульта управления системами телеметрии на базе ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
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