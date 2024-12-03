Прокудин: под Херсоном получила повреждения критическая инфраструктура

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.
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