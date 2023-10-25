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FT: уехавшие из России граждане стали возвращаться обратно

FT: уехавшие из России граждане стали возвращаться обратно

Экономика России выстояла под санкционным давлением западных стран и справилась с затратами на Специальную военную операцию, из-за чего начали возвращаться ранее покинувшие страну граждане, пишет британская газета Financial Times.

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