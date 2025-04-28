Крейсер «Красноярск» поразил цель с дистанции более 1,1 тыс. км на учениях

В ходе плановых учений в акватории Тихого океана атомный подводный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота успешно выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка.
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