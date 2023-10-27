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Набиуллина объяснила, что ключевая ставка ограничивает рост общего уровня цен

Набиуллина объяснила, что ключевая ставка ограничивает рост общего уровня цен

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу, что ключевая ставка Банка России напрямую не влияет на цены конкретных товаров, но ограничивает рост общего уровня цен.

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