Прямо на шезлонге: в Сеть попало интимное видео Тимати с невестой

Влюбленные продемонстрировали жаркое примирение после ссоры. Тимати с невестой Социальные сетиСтатьи по теме: «Мурашки по коже»: невеста Тимати похвасталась подарком за 20 миллионов рублей Выбрал семью: Тимати оставил невесту ради Решетовой Свадьбу отменят? Вскрылся бессовестный обман невесты Тимати .