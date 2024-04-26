Заворотнюк после слухов о разводе: «Со мной непросто. Не каждому дано»

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев не раз подвергались слухам о разводе. Честно признаться, поклонники слышат их каждый год, но звезды привыкли к вниманию и к тому, что пользователи сети склонны преувеличивать.
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