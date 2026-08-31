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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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АО «МБ РУС» представило на российском рынке рефрижератор на базе FOTON VIEW

АО «МБ РУС» представило на российском рынке рефрижератор на базе FOTON VIEW

АО «МБ РУС», эксклюзивный дистрибьютор пикапов и фургонов FOTON в России, представило рефрижератор на базе FOTON VIEW.

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