АО «МБ РУС» представило на российском рынке рефрижератор на базе FOTON VIEW

АО «МБ РУС», эксклюзивный дистрибьютор пикапов и фургонов FOTON в России, представило рефрижератор на базе FOTON VIEW.
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