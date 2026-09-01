Уолл-стрит требует от юристов поделиться выгодами от ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Три крупнейших банка Уолл-стрит — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup — начали наступление на одну из самых прибыльных бизнес-моделей в мире: почасовую оплату труда юристов в элитных фирмах «Big Law».
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