Уолл-стрит требует от юристов поделиться выгодами от ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Три крупнейших банка Уолл-стрит — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup — начали наступление на одну из самых прибыльных бизнес-моделей в мире: почасовую оплату труда юристов в элитных фирмах «Big Law».