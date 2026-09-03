Мошенники пытаются заставить россиян удалить с телефонов Ozon и Wildberries

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, где злоумышленники используют популярность Wildberries и Ozon и одновременно играют на интересе граждан к цифровому рублю.
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