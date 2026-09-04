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Пожар на нефтебазе в Сочи может ухудшить ситуацию с топливом на курорте – губернатор

Пожар на нефтебазе в Сочи может ухудшить ситуацию с топливом на курорте – губернатор

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что пожар на нефтебазе в Сочи, возникший в результате ночной атаки БПЛА, может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках города-курорта.

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