Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90 западного производства, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопления живой силы Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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