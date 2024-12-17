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Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили технику ВСУ западного производства в зоне СВО

Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили технику ВСУ западного производства в зоне СВО

Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90 западного производства, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопления живой силы Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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