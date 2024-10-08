«Мы жаждем расширения бизнеса», — Samsung заявила, что компания не заинтересована в выделении подразделения по производству чипов

Samsung не заинтересована в выделении своего бизнеса по контрактному производству микросхем, а также своего подразделения по проектированию логических микросхем, о чем сообщил агентству Reuters председатель компании Джей И.
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