Убитых под две сотни: "Искандер" устроил массовую гибель боевиков ВСУ - Подоляка обозначил детали

Русский "Искандер" устроил массовую гибель боевиков ВСУ в Днепропетровской области. Как твердит нардеп Безуглая, "большая трагедия" произошла во время построения 157-й бригады ВСУ на полигоне "Новомосковский".
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