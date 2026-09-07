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У этого 3-литрового ПК до 192 ГБ Озу, из которых 160 ГБ можно выделить для GPU. Chuwi представила UniBox AI495 Pro

У этого 3-литрового ПК до 192 ГБ Озу, из которых 160 ГБ можно выделить для GPU. Chuwi представила UniBox AI495 Pro

Цены пока нет Компания Chuwi представила мини-ПК UniBox AI495 Pro на основе новейшего процессора Ryzen AI MAX+ Pro 495.

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