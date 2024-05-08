Бывший президент Blizzard выступил в защиту Фила Спенсера в связи с закрытием не...

Бывший президент Blizzard выступил в защиту Фила Спенсера в связи с закрытием некоторых игровых студий XboxБывший руководитель Microsoft и экс-президент Blizzard Майк Ибарра публично выступил в защиту главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, заявив, что решение о закрытии нескольких игровых студий Xbox, несомненно, затронуло его на человеческом уровне и что… источник.