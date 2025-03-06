Овечкин о заброшенной шайбе в матче НХЛ: отличная работа на вбрасывании

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оценил свою заброшенную шайбу в матче Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против "Рейнджерс", похвалив партнеров по команде, передает пресс-служба НХЛ.
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