SHOT: Solaris разнесло на части в результате жёсткой аварии на юго-западе Москвы На юго-западе Москвы в ночь на 15 мая на большой скорости врезался в столб автомобиль Hyundai Solaris, три человека серьёзно пострадали.
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