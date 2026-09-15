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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» чаще других доверяет россиянам, суперкамбэк «Интера», Аспиналл освободил пояс, Кордоба вступился за «Краснодар», Сидни Суини критикуют за съемку обнаженной и другие новости

1. «Локомотив» чаще всех в РПЛ использует российских игроков , «Спартак» и «Зенит» – в аутсайдерах. 2.

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