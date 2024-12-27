Названы регионы Украины, где ТЦК бесчинствуют особенно сильно

«Дозор»: ТЦК особенно грубо действуют в восточной и центральной частях Украины Регионы в восточной и центральной частях Украины наиболее подвергнуты бесчинствам со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».