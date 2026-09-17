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100 Дорог

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Раскрыты цены на отдых «все включено» во Вьетнаме

Раскрыты цены на отдых «все включено» во Вьетнаме

Цены на отдых "все включено" во Вьетнаме на Фукуоке в 2026 году от 426 тыс. рублей. Узнайте о сезоне, росте туристов и перспективах развития этого популярного направления.

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