В Актау прошли командно-штабные мобилизационные учения

С 6 по 8 августа текущего года, в соответствии с планом подготовки органов управления и войск регионального командования «Запад», а также для проверки мобилизационной готовности территориальных войск при приведении в высшие степени боевой готовности на базе бригадой территориальной обороны Актауского гарнизона совместно с департаментом по делам обороны Мангистауской области и областного акимата прошли командно-штабные мобилизационные учения.