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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала поведение уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО) артистов, в том числе высказывание эстрадной певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах».

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