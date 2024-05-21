Microsoft представляет новую марку ноутбуков Copilot Plus PC с поддержкой искусственного интеллекта

Microsoft представила новый бренд ноутбуков под названием Copilot Plus PC, которые оснащены аппаратным обеспечением для искусственного интеллекта (ИИ) и поддерживают функции ИИ во всей операционной системе Windows.
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