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Продюсер Дзюник: Пугачева уже 30 лет как безголосая певица

Продюсер Дзюник: Пугачева уже 30 лет как безголосая певица

Алла Пугачева на сегодняшний день могла окончательно лишиться голоса. Об этом в разговоре с aif.ru заявил продюсер Леонид Дзюник, комментируя опубликованное видео, на котором певица пытается подпевать неузнаваемым всеми голосом.

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