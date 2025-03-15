Продюсер Дзюник: Пугачева уже 30 лет как безголосая певица

Алла Пугачева на сегодняшний день могла окончательно лишиться голоса. Об этом в разговоре с aif.ru заявил продюсер Леонид Дзюник, комментируя опубликованное видео, на котором певица пытается подпевать неузнаваемым всеми голосом.
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