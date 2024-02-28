DailyMail: ученые запустили теорию, что женщины предпочитают не слишком мускулистых мужчин

В последнее время мускулы не возбуждают женщин, как прежде, им нравится "папино тело".Исследование выявило женские предпочтения в мужском телосложении, в последнее время предпочтения стали иными, чем прежде, сообщает DailyMail.
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