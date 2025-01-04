Овечкин забросил 872-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание до Гретцки до 22 голов

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», тем самым сократив отставание от Уэйна Гретцки до 22 голов.