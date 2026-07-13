Политика Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления административного протокола

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о демонстрации экстремистской символики 17 июляСотрудники правоохранительных органов отпустили политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) из отделения полиции.
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