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Daily Storm

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Политика Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления административного протокола

Политика Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления административного протокола

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о демонстрации экстремистской символики 17 июляСотрудники правоохранительных органов отпустили политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) из отделения полиции.

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