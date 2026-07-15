В России уже более половины регионов ввели ограничения на трудовую деятельность иностранных граждан.
Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали
Комментарии
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Борис Леонтьев
Если полностью запретить мигрантам работать на любых должностях в торговле и сфере общепита, то мигрантов в России останется ~25% от имеющихся сейчас. Если к этому добавить ещё работу в общественном транспорте, доставке товаров и сфере услуг, то хорошо если их останется 3-5%%. Ну, а в Чечне и Дагестане их нет потому, что и чеченцы и дагестанцы сами любят торговать и контролируют все рабочие места где деньги в любом виде переходят из рук в руки. Так что пришлым на Кавказе тупо негде работать.
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1 м.
Мария
Уже есть!
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4 н.
Поль Меерсон
А не едут потому, что в Чечне и Дагестане мусульмане живут не парниковые, а просто - мусульмане. В метро напоказ молиться не станут. И старшим хамить-тоже. Хотя за такое там и в рыло словить можно...
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4 н.
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