Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали

Борис Леонтьев

Если полностью запретить мигрантам работать на любых должностях в торговле и сфере общепита, то мигрантов в России останется ~25% от имеющихся сейчас. Если к этому добавить ещё работу в общественном транспорте, доставке товаров и сфере услуг, то хорошо если их останется 3-5%%. Ну, а в Чечне и Дагестане их нет потому, что и чеченцы и дагестанцы сами любят торговать и контролируют все рабочие места где деньги в любом виде переходят из рук в руки. Так что пришлым на Кавказе тупо негде работать.