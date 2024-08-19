Xiaomi представит на грядущей презентации Xiaomi 15, планшеты, умные часы и новую машину Xiaomi MX11

Кроссовер Xiaomi, как ожидается, будет представлен в конце октября. Китайские СМИ сообщают, что Xiaomi проведет большую пресс-конференцию, на которой представят Xiaomi 15, новые планшеты и умные часы Xiaomi, а также последнюю версию своей операционной системы.