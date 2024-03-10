Пожар произошел в ангаре под Петербургом

В ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области днем 10 марта произошел пожар. Как следует из видео, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, над местом происшествия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.
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