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Пожар произошел в ангаре под Петербургом

В ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области днем 10 марта произошел пожар. Как следует из видео, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, над местом происшествия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

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