Первые кадры из Гуево Продолжаются бои за этот населенный пункт. В нем, кстати, судя по данным аэроразведки, остаются гражданские.
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Первые кадры из Гуево Продолжаются бои за этот населенный пункт. В нем, кстати, судя по данным аэроразведки, остаются гражданские.
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