Специалисты объяснили «хитрость» индийского штамма коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал, что опасность индийского штамм коронавируса и его мутации заключается в том, что этот вариант вируса при проникновении в клетки становится устойчивым к антителам.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал, что опасность индийского штамм коронавируса и его мутации заключается в том, что этот вариант вируса при проникновении в клетки становится устойчивым к антителам.
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