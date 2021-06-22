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Специалисты объяснили «хитрость» индийского штамма коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал, что опасность индийского штамм коронавируса и его мутации заключается в том, что этот вариант вируса при проникновении в клетки становится устойчивым к антителам.

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Елена Мамонова
Всё таки его искусственно вывели,вот и подстраивается он

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