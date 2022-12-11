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Грант Уильямс был удален за то, что ударил по мячу и запустил его на трибуну

Грант Уильямс был удален за то, что ударил по мячу и запустил его на трибуну

Форвард «Бостона» Грант Уильямс был удален с площадки за 1:52 до конца четвертой четверти матча против «Голден Стэйт» (107:123).

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