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Царьград

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Перемёрз трубопровод. В Свердловской области 12 тысяч человек в мороз остались без отопления

Перемёрз трубопровод. В Свердловской области 12 тысяч человек в мороз остались без отопления

В городе Новоберёзовском идут аварийно-восстановительные работыНе выдержала первого же сильного мороза система тепоснабжения посёлка Новоберёзовский в Свердловской области.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Позорники и воры! Вы тарифы в сто раз увеличьте , тогда по всей России вообще ничего работать не будет. Морозов нет, всё равно НИЧЕГО не работает.
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22 час.

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