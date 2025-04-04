Ямальская рыба покоряет Казахстан

Ямальский производитель рыбной продукции “Салехардский комбинат” успешно вышел на рынок Казахстана. В торговые сети соседней республики уже поступили первые партии уникальных северных деликатесов: консервы из ряпушки, налима, язя и фирменные фрикадельки из сиговых рыб.