Ямальская рыба покоряет Казахстан

Ямальский производитель рыбной продукции “Салехардский комбинат” успешно вышел на рынок Казахстана. В торговые сети соседней республики уже поступили первые партии уникальных северных деликатесов: консервы из ряпушки, налима, язя и фирменные фрикадельки из сиговых рыб.
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