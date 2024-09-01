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Садизм последней минуты

Р. Ищенко     лет  десять       хоронил    усраинушку, а   она   всё  не  хоронилась.   Поэтому   когда    у  нас  на  Донбассе  несколько  ускорилось  продвижение,  он так    возрадовался,  что  сразу  же   накатал   новую  статью,  в  которой  доказывает,  что  уж   на  сей  раз  усаринушка    точно  похорониться!  Но я  как  пессимист   говорю:  после       Авдеевки   мы тоже   некоторое  время   достаточно  бодро  двигались,  а  потом.

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