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В Татарстане готовность сельхозтехники к полевым работам составляет от 90 до 99%, приобретено запчастей на 2,8 млрд. рублей

О состоянии озимых культур, подготовке к проведению весенних полевых работ и готовности техники доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

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