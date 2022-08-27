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Полицейские и общественники приняли участие в ежегодном блиц-турнире по футболу на первенство МВД по Республике Марий Эл

Полицейские и общественники приняли участие в ежегодном блиц-турнире по футболу на первенство МВД по Республике Марий Эл

Накануне стадион «Олимп» поселка Медведево принимал гостей со всей Республики Марий Эл. Там проходил блиц-турнир по футболу на первенство МВД по Республике Марий Эл, посвященный памяти младшего сержанта милиции Валерия Исупова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

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