Полицейские и общественники приняли участие в ежегодном блиц-турнире по футболу на первенство МВД по Республике Марий Эл

Накануне стадион «Олимп» поселка Медведево принимал гостей со всей Республики Марий Эл. Там проходил блиц-турнир по футболу на первенство МВД по Республике Марий Эл, посвященный памяти младшего сержанта милиции Валерия Исупова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.