Куда ушел ковид. Болеют ли еще люди "короной", и от чего нужно привиться прямо сейчас

Есть прогнозы, что человечество может столкнуться с новой неизвестной и очень неприятной инфекцией, подтвердил врач Что происходит с ковидом осенью-2024 и какие новые инфекции угрожают человечеству сегодня, рассказал в "Переговорке" на amic.