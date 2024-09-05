Куда ушел ковид. Болеют ли еще люди "короной", и от чего нужно привиться прямо сейчас

Есть прогнозы, что человечество может столкнуться с новой неизвестной и очень неприятной инфекцией, подтвердил врач Что происходит с ковидом осенью-2024 и какие новые инфекции угрожают человечеству сегодня, рассказал в "Переговорке" на amic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии