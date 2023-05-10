Сандлер раскрыл тайну Славы Зайцева: «Картиной прикрывал неглиже»

Конец 70-х годов, группа «Интеграл» выступала в Москве. Бари Алибасов любил шутить, что «на лысине Сандлера группа «Интеграл» въехала в Москву»… Это было как раз то самое первое грандиозное шоу в Москве, которое мы работали во Дворце спорта ЦСКА.