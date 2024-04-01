«»Отрыжка» эпохи «эффективных менеджеров»»: Эксперт жестко высказался о введении курортного сбора в Санкт-Петербурге

Член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду», лидер движения «Патриоты Великого Отечества», писатель и публицист Николай Стариков отреагировал на введение с 1 апреля 2024 года туристического сбора в Санкт-Петербурге.
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